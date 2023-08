APOEL, de Ricardo Sá Pinto, bem encaminhado para rumar ao playoff da Liga Conferência

Os cipriotas do APOEL, comandados pelo português Ricardo Sá Pinto, ficaram esta quinta-feira bem encaminhados para marcarem presença no playoff da Liga Conferência Europa, depois de baterem os georgianos do Dila Gori (2-0).

No Estádio Boris Paichadze, em Tbilisi, o defesa espanhol José Crespo colocou os cipriotas na frente do encontro da primeira mão da terceira pré-eliminatória, já no período de descontos do primeiro tempo (45+1 minutos), uma vantagem que viria a ser aumentada depois do intervalo, quando decorria o minuto 64, por intermédio de Georgios Efrem.

O português Tomané foi lançado em campo por Sá Pinto, à passagem do minuto 74, antes de os locais ficarem reduzidos a 10 elementos, face à expulsão do brasileiro Alef Santos.

A segunda mão disputa-se no dia 17, em Nicósia, no Chipre, com o vencedor a defrontar no play-off os belgas do Gent ou os polacos do Pogon Szczecin.