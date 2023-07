Arouca e V. Guimarães já conhecem os adversários na Conference League

V. Guimarães e Arouca já conhecem os adversários que terão pela frente na 3.ª pré-eliminatória da Conference League - os vimaranenses ainda terão de superar os eslovenos do Celje para lá chegar.Os vimaranenses foram os primeiros a conhecer o seu destino: se superarem a 2.ª pré-eliminatória - diante do Celje -, terão pela frente os vencedores do duelo entre os malteses do Balzan e os bielorrussos do Neman Grodno.Já o Arouca, que entra diretamente nesta 3.ª pré-eliminatória, terá como adversário os noruegueses do Brann.