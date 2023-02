Arthur Cabral e a goleada da Fiorentina ao Sp. Braga: «Foi mais fácil do que esperava»

Arthur Cabral começou desde o banco de suplentes mas foi a tempo de marcar dois dos quatro golos da Fiorentina na goleada da La Viola (ao Sp. Braga, na primeira mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência."Foi mais fácil do que esperava, mas saímos na frente do resultado e a expulsão deixou tudo mais fácil. Permitiu construir um bom resultado e criar conforto, mas no futebol acontece de tudo e não podemos vacilar. Braga e Fiorentina são boas equipas. Pensamos em chegar à final desde o começo e este resultado dá-nos confiança para seguir em frente na competição", atirou, em declarações no final da partida no Municipal de Braga.