AZ Alkmaar arrasa Dundee United e marca encontro com o Gil Vicente no playoff

Os holandeses do AZ Alkmaar vão ser os adversários do Gil Vicente no playoff de acesso à fase de grupos da Conference League, depois de esta noite terem autenticamente atropelado os escoceses do Dundee United. Depois de terem perdido fora por 1-0, os holandeses responderam de forma clara e venceram por 7-0, carimbando o acesso com um agregado de 7-1.Com um ex-FC Porto em ação - o defesa Bruno Martins Indi -, o AZ rapidamente mostrou ao que ia e ao intervalo já tinha o assunto fechado, com uma vantagem de 5-0. No segundo tempo abrandou o ritmo, mas ainda assim marcou dois golos e fechou as contas no 7-0 final. Evangelos Pavlidis (21' e 36') e Tijani Reijnders (31' e 41') bisaram, ao passo que Hakon Evjen (44'), Dani de Wit (46') e Mayckel Lahdo (74') marcaram um golo cada.Os jogos do playoff disputam-se nas próximas duas semanas, primeiro em solo holandês e depois no Minho.