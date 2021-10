Bergwijn é reforço para Nuno Espírito Santo

Depois de três vitórias consecutivas, as boas notícias continuam a surgir no Tottenham. Na conferência de imprensa de antevisão ao duelo de hoje frente o Vitesse, Nuno Espírito Santo confirmou o regresso de Steven Bergwijn, que entrou em campo pela última vez a 16 de setembro. "Está de volta após um duro período em que esteve lesionado, agora é uma boa oportunidade para ganhar ritmo, ficar mais rápido e forte. Precisamos de Stevie para o futuro", afirmou o treinador, revelando que o extremo holandês será titular hoje, na partida da 3ª jornada do Grupo G, que os londrinos lideram, com os mesmos pontos do Rennes. De volta às contas dos spurs, Bergwijn recebeu largos elogios do português. "Faz coisas que realmente nos ajudam. É fantástico no drible, é rápido. Vou repetir-me: Nós precisamos de Stevie", vincou Nuno.