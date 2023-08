Carlos Fangueiro e Miguel Crespo passam à 3.ª pré-eliminatória da Liga Conferência

O Hesperange, orientado por Carlos Fangueiro, garantiu o acesso à próxima fase da Liga Conferência ao derrotar (3-2) o The New Saints, com um dos golos a ser apontado pelo português Simão Martins. Titular na goleada (4-0) do Fenerbahçe aos moldavos do Zimbru, Miguel Crespo também seguiu em frente, mas foi forçado a sair aos 33’, com queixas nas costas. Os golos surgiram na 2ª parte, com Batshuayi a bisar (57’ e 59’) e o reforço Dusan Tadic a estrear-se a marcar (48’) antes de Yuksek fechar a contagem (77’).