Celtic de Jota perde em casa com os noruegueses do Bodo/Glimt

O Celtic, equipa onde atua o português Jota, perdeu esta quinta-feira, por 1-3, na receção ao Bodo/Glimt, em jogo da primeira mão do playoff de acesso aos oitavos de final da UEFA Conference League.Espejord adiantou a turma forasteira no marcador logo aos sete minutos, com o avançado norueguês a assistir Pellegrino, aos 55 minutos, para o segundo tento do Bodo/Glimt. O Celtic reagiu aos 79', por Maeda, ex-Marítimo, mas a reação norueguesa foi imediata, com Vetlesen a terminar com as dúvidas no resultado dois minutos depois.