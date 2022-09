Conference League arranca sem clubes portugueses e com algumas novidades

Arranca hoje a segunda edição da fase de grupos da Liga Conferência, novamente sem clubes nacionais. Gil Vicente e Vitória de Guimarães ficaram nas pré-eliminatórias, o que coloca Portugal como um dos quatro países do top-20 do ranking da UEFA sem qualquer equipa nesta fase. Os outros são a Croácia, a Grécia e a suspensa Rússia. Há, contudo, jogadores lusos que procuram chegar longe na prova que, na época passada, foi conquistada pela Roma de José Mourinho. Destaque para o Grupo C onde, além do Villarreal, estão o Lech Poznan, de Rebocho, Joel Pereira, Afonso Sousa e João Amaral, e o Hapoel Beer Sheva, de Miguel Vítor, Hélder Lopes e André Martins. Também Fábio Silva, do Anderlecht, terá pela frente um favorito: o West Ham. Fiorentina, Nice ou Colónia são outros emblemas a destacar.

Três países em estreia

Entre as novidades, destaca-se as estreias de três países numa fase de grupos de uma competição europeia: o Kosovo (Ballkani), a Lituânia (Zalgiris) e o Liechtenstein (Vaduz). O mais surpreendente é este último, que representa o pequeno principado (venceu a Taça), apesar de alinhar na... 2ª liga suíça.



