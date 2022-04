Conflitos entre adeptos de Marselha e PAOK levaram a 13 detenções após 30 polícias feridos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os conflitos entre adeptos no Marselha-PAOK, na primeira mão dos quartos de final da Liga Conferência, de quinta-feira, levaram a 13 detenções, anunciou esta sexta-feira a procuradoria de Marselha.



Os incidentes começaram fora do estádio, antes do jogo, e alastraram-se para dentro das instalações do clube francês.

As autoridades francesas divulgaram que, na noite de quinta-feira, cerca de 30 agentes da polícia foram feridos, a maior parte deles de forma ligeira.

Projéteis e bancos terão sido atirados para o campo pelos gregos, enquanto adeptos de ambas as equipas terão arremessado bombas de fumo por cima das redes de segurança do estádio, segundo reportou a agência France-Presse.

Os gauleses também terão alvejado os adeptos da equipa da Salónica com fogo-de-artifício e várias movimentações de adeptos levaram à intervenção da polícia com gás lacrimogéneo.

A UEFA revelou hoje a abertura de um processo disciplinar e os procedimentos abordam o arremesso de objetos e a deflagração de instrumentos pirotécnicos, de ambos os lados, bem como atos danosos e distúrbios nas bancadas.

A partida terminou com uma vitória dos franceses por 2-1, com golos apontados por Gerson (13) e Dimitri Payet (45), para o lado dos visitados, e por Omar El Kaddouri (48), que reduziu a desvantagem na eliminatória para a formação grega.

O encontro da segunda mão está marcado para 14 de abril, desta vez em Salónica, no Estádio Toumba, que tem capacidade para cerca de 28.000 lugares.