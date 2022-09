Confrontos entre adeptos adiam arranque do Nice-Colónia

A receção do Nice ao Colónia, da primeira jornada da Liga Conferência Europa de futebol, foi esta quinta-feira adiada para hora posterior devido a confrontos entre adeptos dos dois clubes, com vários feridos a registar.



O jogo arrancou às 18:40, após terem sido registados incidentes violentos em torno e no estádio daquela cidade da Riviera, com pelo menos 11 feridos reportados.

Entre os feridos, há um adepto dos alemães em estado grave, após ter caído de uma altura de cinco metros, já no interior do estádio. Este foi hospitalizado de urgência, segundo a autarquia de Nice.

Os confrontos marcam nova página na história de violência nas bancadas francesas, em particular envolvendo os 'ultras' do Nice, que hoje se envolveram com alemães encapuzados no estádio.

O autarca da cidade, Christian Estrosi, condenou os "comportamentos nada cívicos e escandalosos dos adeptos do Colónia", numa publicação na rede social Twitter.

Um anúncio no estádio pedia aos adeptos alemães que se acalmassem, e o brasileiro Dante, capitão dos franceses, também foi chamado a falar para a plateia.

Em agosto de 2021, um Nice-Marselha degenerou em violência e a partida foi interrompida e abandonada em definitivo.