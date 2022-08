Detidas 23 pessoas após confrontos entre adeptos de Anderlecht e Young Boys

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A polícia efetuou, esta quinta-feira, 23 detenções na sequência de uma rixa entre adeptos do Anderlecht e do Young Boys, em Bruxelas, na véspera do jogo entre as duas equipas para a Liga Conferência.

Segundo um porta-voz da polícia belga, um café no centro histórico da capital, situado num edifício classificado como monumento histórico, foi saqueado por cerca de 30 indivíduos, alguns deles encapuzados.

As autoridades anunciaram ter efetuado 23 detenções, indicando que os adeptos suíços envolvidos deverão ser expulsos do país, e os do Anderlecht julgados.

De acordo com a polícia belga, no encontro da primeira mão, disputado em Berna, em 18 de agosto, cerca de 40 adeptos do Anderlecht foram agredidos na esplanada de um bar.

Os belgas do Anderlecht e o Young Boys jogam, esta quinta-feira, a segunda mão do playoff de apuramento para a fase de grupos da Liga Conferência, encontro para o qual os helvéticos partem com uma vantagem de 1-0.