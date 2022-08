Duelos do Gil Vicente com o AZ Alkmaar já têm horários e árbitros designados

A UEFA já divulgou o plano de jogos da Conference League para o playoff, onde irá estar em ação do Gil Vicente, a única equipa portuguesa na prova após ter eliminado o Riga.O adversário que se segue é o AZ Alkmaar, sendo que o primeiro encontro na Holanda vai disputar-se no próximo dia 18, quinta-feira, às 20 horas, enquanto a segunda mão está agendada para Barcelos, uma semana depois, às 18 horas.O encontro da primeira mão será arbitrado pelo espanhol Guillermo Cuadra Fernández, que terá como árbitros assistentes Ángel Nevado e José Antonio Garrido Romero, com o 4.º árbitro a ser Pablo González Fuertes.Já o duelo da 2.ª mão, no Estádio Cidade de Barcelos, será arbitrado pelo croata Fran Jovic. Terá como auxiliares Hrvoje Radic e Luka Pušic e no papel de 4.º árbitro estará o também croata Mario Zebec.Nesta que é a primeira presença de sempre do Gil Vicente nas competições europeias, falta 'apenas' eliminar o AZ Alkmaar para garantir um histórico lugar na fase de grupos.