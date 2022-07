Escandinavos apitam jogos de Gil Vicente e V. Guimarães na Liga Conferência

O dinamarquês Jakob Kehlet será o árbitro do primeiro jogo das competições europeias da história do Gil Vicente. O encontro com o Riga, na Letónia, realiza-se na próxima quarta-feira, às 18 horas, e conta para a 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga Conferência.Jakob Kehlet terá como auxiliares Lars Hummelgaard e Victor Skytte, contando ainda com o compatriota Morten Krogh na função de quarto árbitro.Quanto ao V. Guimarães, o jogo com o Hajduk Split, na Croácia, terá arbitragem do sueco Mohammed Al-Hakim, com o auxílio de Fredrik Klyver e Max Robin Wilde. O quarto árbitro será o também sueco Bojan Pandžic.Além de Artur Soares Dias,, a UEFA nomeou ainda outras três equipas de arbitragem para a próxima quinta-feira, dia 4.Na Conference League, António Nobre vai apitar o duelo entre os bósnios do Zrinjski e os cazaques do Tobol, com os auxiliares Pedro Ribeiro e Pedro Martins e o quarto árbitro André Narciso. Nessa mesma competição, Vítor Ferreira estará no duelo entre o Dundee da Escócia e o AZ Alkmaar da Holanda, com os assistentes Paulo Brás e Luís Costa e o quarto árbitro Bruno Costa.Na Liga Europa estará João Pinheiro a apitar o duelo entre o Fenerbahçe de Jorge Jesus e os checos do Slovacko. Terá Bruno Jesus e Luciano Maia como assistentes e Gustavo Correia no papel de quarto árbitro.