Fábio Silva decisivo na vitória do Anderlecht sobre o Silkeborg

Fábio Silva continua a 'voar' neste arranque de temporada pelo Anderlecht. O jovem avançado português, que se encontra emprestado pelo Wolverhampton à formação belga, apontou esta quinta-feira o sétimo golo ao 12.º jogo pelo Anderlecht, no triunfo (1-0) sobre o Silkeborg no arranque do Grupo B da Conference League.

Titular em 8 dos 12 jogos até ao momento disputados pelo Anderlecht esta temporada, o internacional sub-21 português parece estar a viver o seu melhor momento desde que saiu do FC Porto, onde em 2018/19 apontou 33 golos (o seu recorde pessoal numa temporada) em 39 jogos disputados pelos sub-19 dos dragões.

Já Jan Vertonghen, antigo jogador do Benfica, somou esta quinta-feira a primeira titularidade com a camisola do Anderlecht, tendo disputado todos os minutos do encontro.