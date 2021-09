Fábio Veríssimo dirige o Slavia Praga-Union Berlim

O árbitro português Fábio Veríssimo foi nomeado pela UEFA para dirigir na quinta-feira o duelo entre o Slavia Praga e o Union Berlim, da fase de grupos da Conference League, revelou esta terça-feira o organismo.

Na capital da República Checa, em jogo do Grupo E, Veríssimo vai ser auxiliado por Rui Teixeira e Pedro Almeida, com André Narciso a ter o papel de quarto árbitro.

A partida está agendada para as 17:45, na Arena Eden.

O árbitro de 38 anos, internacional desde 2015, vai apitar o terceiro encontro da nova competição da UEFA, depois de já ter estado no Molde-Trabzonspor, da terceira pré-eliminatória, e no Fola Esch-Kairat, do play-off.

Também já esta temporada, em 2 de setembro, Veríssimo dirigiu o Liechtenstein-Alemanha, da fase de qualificação para o Mundial'2022.