Fenerbahçe de Vítor Pereira encontra o Slavia Praga no playoff da Conference League

O Fenerbahçe, treinado por Vítor Pereira, vai defrontar o Slavia Praga no playoff da Conference League, segundo o sorteio realizado esta segunda-feira, em Nyon, na Suíça.O Leicester, de Ricardo Pereira, mede forças com o Randers da Dinamarca e o Celtic, de Jota, encontra os noruegueses do Bodo/Glimt, que tantas dores de cabeça deu à Roma de José Mourinho na fase de grupos.Marselha (França)-Qarabag (Azerbaijão)PSV Eindhoven (Holanda)-Maccabi Tel-Aviv (Israel)Fenerbahçe (Turquia)- Slavia Praga (Rep. Checa)Midtjylland (Dinamarca)-PAOK (Grécia)Leicester (Inglaterra) vs Randers (Dinamarca)Celtic (Escócia)-Bodo/Glimt (Noruega)Sparta Praga (Rep. Checa)-Partizan (Sérvia)Rapid Viena (Áustria)-Tottenham (Inglaterra)/Vitesse (Holanda)A primeira mão está agendada para 17 de fevereiro e a segunda para uma semana depois.Os vencedores destes oito duelos vão juntar-se depois aos oito vencedores da fase de grupos nos oitavos-de-final. O sorteio realiza-se a 25 de fevereiro.AZ Alkmaar (Holanda), Basileia (Suíça), Copenhaga (Dinamarca), Feyenoord (Holanda), Gent (Bélgica), LASK (Áustria), Rennes (França) e Roma (Itália) são as equipas já apuradas para os 'oitavos'.