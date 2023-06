Fiorentina e West Ham a postos

Antes da sempre espetacular final da Champions, haverá outra decisão europeia pelo caminho. Amanhã, Fiorentina e West Ham vão lutar, no Fortuna Arena, em Praga (República Checa), pela conquista da Conference League. As duas equipas estão a postos e apontam a concentração como um fator decisivo, até porque as finais são quase sempre decididas nos ínfimos detalhes.

"Devemos estar atentos a tudo e entrar em campo com o máximo de foco. Principalmente porque vamos jogar contra o West Ham, uma equipa forte, com muita qualidade e jogadores em excelente condição física", destacou Vicenzo Italiano, timoneiro da formação viola, que na presente caminhada deixou pelo caminho o Sp. Braga no playoff de acesso aos oitavos de final.

Já David Moyes, técnico do West Ham, preferiu entrar na máquina do tempo para destacar a evolução dos hammers, que procuram reviver a glória europeia do passado (ganhou a Taça das Taças em 1965 e a Intertoto em 1999). "Somos um dos clubes mais tradicionais, com muita história. O Bobby Moore foi uma lenda aqui e capitaneou a seleção Inglesa na única conquista de um Mundial, em 1966. Nos últimos anos temos evoluído e isso tem encorajado as pessoas."