Gil Vicente-AZ Alkmaar, em direto

há 1 horas 18:37

Ivo Vieira: «Valemos muito mais do que o resultado da 1ª mão»

Na antevisão à partida, o técnico Ivo Vieira reconheceu que a eliminatória está praticamente decidida, mas que a equipa vai lutar por um resultado positivo. "Estamos conscientes da nossa tarefa e da dificuldade em inverter uma situação destas depois do resultado da 1ª mão. No entanto, temos o nosso orgulho e queremos deixar uma imagem diferente. O resultado na Holanda foi pesado para o que a equipa fez, valemos mais do que aquilo que aconteceu nos últimos dez minutos. A tarefa é muito difícil, mas podemos tirar um resultado positivo mesmo que não consigamos o grande objetivo de chegarmos à fase de grupos. No mínimo vamos lutar para vencer o jogo. É quase impossível, mas ainda há uma réstia de esperança. A eliminatória está quase decidida, mas valemos muito mais do que o resultado da 1ª mão", analisou.