há 1 horas 18:31

Ivo Vieira otimista

"Abordámos o primeiro jogo um bocadinho no ar por desconhecimento do potencial do adversário, mas estamos cientes de que vamos defrontar uma equipa que pretende o mesmo objectivo, pelo será necessário muito compromisso e concentração para corresponder favoravelmente a este momento histórico do Gil Vicente", começou por referir o responsável minhoto, garantindo que "a equipa tem condições para seguir em frente na prova": "Não podemos olhar para o panorama só na perspectiva teórica porque o desenrolar é todo prática, mas os jogadores têm noção do que este jogo representa e, sem lhes introduzir grande pressão, o importante é que desfrutem do jogo, sejam felizes e que as coisas aconteçam naturalmente".