Hajduk Split punido pela UEFA por racismo no jogo com o V. Guimarães

A UEFA puniu o Hajduk Split por racismo no encontro com o V. Guimarães, concretamente o da 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Conference League, realizado em Split, na semana passada. Em causa estão cânticos racistas de alguns dos adeptos do Hajduk Split durante o jogo com os vimaranenses.Por isso, o encontro da 2.ª mão do playoff diante do Villarreal, no Estádio Poljud, terá encerrados todos os sectores do recinto que tenham capacidade para mais de 3 mil adeptos. Além disto, o Hajduk terá de pagar uma multa de 23 mil euros "devido, entre outras coisas, ao bloqueio de passagens nas bancadas", segundo informa a nota divulgada pelo Hajduk Split, que confirmou ainda não ter direito a recorrer desta decisão da UEFA.