Hat trick em três minutos e o jogo ainda ia meio: veja os golos de Orban no Basaksehir-Gent

Gift Emmanuel Orban será, certamente, um nome desconhecido para muitos, mas tudo aponta que terá um futuro risonho no mundo do futebol. O jovem avançado nigeriano, de 20 anos, cumpre a primeira temporada ao serviço dos belgas do KAA Gent, equipa onde já apontou 10 golos em 6 jogos - sete deles nos últimos dois encontros e o mais recente ainda vai a meio.

Depois de um empate a um golo na primeira mão (1-1) dos oitavos de final da Liga Conferência frente ao Basaksehir, em casa, a formação belga encontra-se a vencer por uns esclarecedores 4-0 ao intervalo na Turquia e tem mais do que encaminhado o apuramento para a próxima fase da competição da UEFA.

A goleada expressiva ao final de 45 minutos resulta, em muito, da estonteante exibição de Gift Emmanuel Orban, que em apenas três minutos apontou um hat trick (31', 32' e 34') - sem contar que o 4-0 surgiu pouco depois (37', por intermédio de Cuypers).

Veja os três golos do jovem avançado: