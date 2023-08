Herói do apuramento do Celje assume: «Foi um prazer jogar num ambiente como este»

Herói no apuramento do Celje, não só pelo penálti defendido mas também por toda a exibição diante do V. Guimarães , o veterano guarda-redes Matjaz Rozman assumiu-se naturalmente satisfeito pelo apuramento dos eslovenos para a próxima ronda da Liga Conferência."Todas as defesas foram muito importantes. Foi um prazer jogar num ambiente como este e garantir uma vitória destas. Podemos comparar a alegria que senti hoje com este apuramento com aquilo que senti quando fui campeão pelo Celje. Temos de dar muito mérito ao trabalho que o treinador tem desenvolvido nas últimas semanas, tem sido fantástico", disse o guardião, em conferência de imprensa.Rozman partilhou ainda as instruções que tinha para o desempate. "Analisei com o treinador os marcadores de penáltis. Ele deu-me quatro indicações corretas", referiu.