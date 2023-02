Já estão definidos os jogos dos oitavos de final da Liga Conferência

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Já sem equipas nacionais após a eliminação do Sp. Braga, os confrontos dos ‘oitavos’ da Conference League foram conhecidos ao início desta tarde. Tal como aconteceu na Liga Europa , os cabeças de série foram as equipas que terminaram em 1º lugar na fase de grupos. Destaque para a Fiorentina, que eliminou o Sp. Braga no playoff, que vai defrontar o Sivasspor, da Turquia.Os jogos da primeira mão estão marcados para 9 de março e os da segunda para uma semana depois, a 16 de março.AEK Larnaca (Chipre)-West Ham (Inglaterra)Fiorentina (Itália)-Sivasspor (Turquia)Lazio (Itália)-AZ Alkmaar (Holanda)Lech Poznan (Polónia)-Djurgardens (Suécia)Basileia (Suíça)-Slovan Bratislava (Eslováquia)Sheriff (Moldávia)-Nice (França)Anderlecht (Bélgica)-Villarreal (Espanha)Gent (Bélgica)-Basksehir (Turquia)