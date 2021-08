Jogo entre Paços de Ferreira e Tottenham deverá ter 2.500 adeptos nas bancadas

O jogo Paços de Ferreira-Tottenham, do playoff da Conference League, deverá ter casa cheia, admitiram esta quarta-feira à Lusa os serviços do emblema português, confiantes na venda dos últimos 400 ingressos na quinta-feira.

Até ao final do dia desta quarta-feira, os sócios do Paços (com as quotas em dia) já tinham levantado cerca de 2.100 bilhetes, de um total de 2.500, aproximadamente, colocados à sua disposição, esgotando os lugares para a bancada central.

"Restam cerca de 400 bilhetes e é bem provável que amanhã [quinta-feira] sejam vendidos. Deve esgotar", adiantaram os serviços administrativos do Paços, fazendo notar que os ingressos disponíveis são para bancada nascente e têm um custo que varia entre os 10 euros (para os sócios em dia) e 30 (público em geral).

Paços de Ferreira e Tottenham disputam um lugar na fase de grupos da Conference League.

As duas equipas vão defrontar-se na primeira mão do playoff no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, na quinta-feira, às 19:30, num jogo que terá arbitragem de Maurizio Mariani, de Itália.