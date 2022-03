José Mourinho lança aviso à navegação

A Roma segue na frente da eliminatória com o Vitesse fruto da vitória (1-0) alcançada em Arnhem, mas José Mourinho alerta as tropas relativamente ao comportamento a ter no Olímpico. “O único jogo que nos interessa neste momento é o de hoje. Por agora não há dérbi com a Lazio (domingo). Se empatarmos ou vencermos estaremos nos ‘quartos’. Se perdermos seremos afastados”, diz o Special One, abordando a extinção da regra dos golos fora (já não valem a dobrar em caso de empate): “Alterou o perfil dos jogos. O Ajax conseguiu um bom empate (2-2) em Lisboa, mas o Benfica sabia que não era imperioso marcar e controlou melhor o risco.”

Rui Patrício ambicioso

A baliza da Roma deve ser entregue a Rui Patrício, que se mostra ambicioso. “Queremos continuar a caminhada, queremos conquistar a Conference League. Temos de acreditar que isso será possível”, frisa o guardião. * N.P.