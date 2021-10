José Mourinho quer bater “o adversário mais duro”

A Roma quer dar a volta por cima depois da derrota frente à Juventus no passado domingo e, hoje, pela Conference League, tem já a primeira oportunidade, contra o Bodo/Glimt, aquele que, aos olhos de José Mourinho, é o rival mais desafiante da prova até aqui. "Considero-o oponente mais duro de todo o grupo, pois é organizado e tem princípios de futebol muito claros. Vai ser, certamente, uma partida dura para nós. Eles têm mais qualidade que o CSKA e o Zorya", sublinhou o treinador português. O duelo de hoje, aliás, representa uma primeira vez para Mourinho. "Estou feliz de estar cá. Já participei de jogos europeus em muitos países, mas nunca na Noruega. É um lindo local".

A campanha europeia da Roma, até ao momento, é tranquila e sem grandes sobressaltos, com duas vitórias e a liderança do grupo nas mãos, mas o técnico luso prefere deixar isso de lado. "Temos seis pontos, mas eu quero que todos esqueçam isso quando entrarmos em campo. É um jogo para ganhar", garantiu Mourinho, que aproveitou, uma vez mais, para deixar claro que não vai trocar a Roma pelo Newcastle. "Assinei por três anos e nada pode me fazer deixar esses senhores", frisou o português.