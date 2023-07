Josué titular no empate do Légia Varsóvia com o Ordabasy

O Légia Varsóvia empatou a duas bolas, esta quinta-feira, na visita ao terreno do Ordabasy, no Cazaquistão, em jogo da 1.ª mão da 2.ª pré-eliminatória da Liga Conferência. O internacional português Josué foi titular, enquanto Yuri Ribeiro viu todo o jogo a partir do banco de suplentes.A jogar perante o seu público, o Ordabasy adiantou-se no marcador logo aos 13 minutos, por intermédio de Vsevolod Sadovskiy, e já na segunda parte, aos 48', Mamadou Mbodj ampliou a vantagem.Ainda com Josué em campo (foi substituído aos 82'), o Légia Varsóvia reduziu por Tomas Pekhart (63'), surgindo depois Blaz Kramer (86') a estabelecer o 2-2 final, que deixa o Légia Varsóvia bem colocado para, em sua casa, no próximo dia 3 de agosto (20 horas), garantir o apuramento para a próxima fase da mais recente competição de clubes da UEFA.