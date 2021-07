Larne toma a dianteira em direção a Paços de Ferreira

O Larne está um pouco mais perto de seguir para a 3.ª pré-eliminatória da Conference League depois de vencer (2-1) em casa os dinamarqueses do Aarhus. Um jogo que a equipa do Paços de Ferreira deve ter aproveitado para tirar notas, já que o vencedor da eliminatória vai defrontá-lo.





O clube da Irlanda do Norte adiantou-se no marcador logo aos três minutos, por intermédio de McDaid. Aos 30 minutos, foi a vez de Jarvis dilatar a vantagem. O Aarhus ainda conseguiu reduzir, por Ammitzboll (85’), saindo vivo da 1.ª mão.O Larne está a fazer a estreia nas provas europeias. Há quatro anos ocupava a segunda metade da tabela na 2.ª divisão. Em 2018, com o forte investimento de Kenny Bruce, milionário do ramo do imobiliário, o clube venceu o Championship e subiu ao principal escalão. Na época passada terminou o campeonato no 4.º lugar, posto que lhe valeu o acesso às pré-eliminatórias da Conference League.