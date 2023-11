Lille de Paulo Fonseca empata em noite com quatro equipas já apuradas

Os franceses do Lille, treinados pelo português Paulo Fonseca, empataram esta quinta-feira a um golo com o Slovan Bratislava, em jogo da quarta jornada da Liga Conferência Europa, que já confirmou quatro apuramentos para a fase seguinte.

No Grupo A, o Lille, com Tiago Santos a titular, adiantou-se no marcador aos 52 minutos, com um golo de Angel Gomes, mas os eslovacos chegaram ao empate aos 80, com um tento de Cavric.

Com este resultado, a equipa de Paulo Fonseca lidera o grupo com oito pontos, mais três do que o Slovan Bratislava, enquanto o Klaksvik, das Ilhas Faroe, perdeu com 2-0 com o Olímpia Ljubljana e é terceiro, com quatro, enquanto os eslovenos somam três.

Já o Viktoria Plzen venceu o Dinamo Zagreb por 1-0, com um golo de Chory, de penálti, aos 35 minutos, e garantiu o primeiro lugar do Grupo C, ao somar 12 pontos, com quatro triunfos em quatro jogos, assegurando o apuramento direto para os oitavos de final da competição.

Com os checos com a sua situação já definida, o Astana e o Ballkani, que hoje empataram, mais o Dinamo Zagreb vão lutar nas duas jornadas que faltam pelo segundo posto, que vale um lugar no play-off de acesso aos 'oitavos'.

No Grupo G, o PAOK, que hoje empatou com o Aberdeen (2-2), e Eintracht Frankfurt, que venceu por 1-0 o HJK, já asseguram os dois primeiros lugares do grupo, faltando definir quem vai ficar em primeiro, com os gregos com 10 pontos e os alemães, que contaram com Aurélio Buta no onze, com nove.

Apurado está também o Club Brugge, que venceu os suíços do Lugano por 2-0, com golos de Igor Thiago, aos 62, de penálti, e de Vanaken, aos 90+6.

Os belgas lideram a poule com 10 pontos e já garantiram um dos dois lugares na próxima fase de competição, enquanto Bodo/Glimt, com sete, e Lugano com quatro, vão lutar pela outra vaga, com o Besiktas já sem hipótese.

No Grupo E, o Legia venceu o Zrinjski por 2-0, com o português Josué a marcar o segundo golo de penálti, e o Aston Villa bateu o AZ Alkmaar por 2-1, com polacos e ingleses na liderança da poule com nove pontos, enquanto bósnios e neerlandeses somam apenas três.