Lille de Paulo Fonseca empata sem golos frente ao Klaksvik das Ilhas Faroé

O Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, causou surpresa esta quinta-feira ao empatar sem golos nas Ilhas Faroé, frente ao Klaksvik, em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Liga Conferência Europa (LCE).A equipa francesa integra o grupo A da LCE, no qual é segundo classificado com quatro pontos, atrás do Slovan Bratislava, da Eslováquia, que venceu hoje por 1-0 os eslovenos do Olímpia Ljubljiana, treinado pelo português João Henriques, que lidera com seis pontos, enquanto o Klakvsik é terceiro, com um, e o Olímpia quarto, ainda sem pontuar.

O golo que deu a vitória ao Slovan Bratislava sobre a equipa eslovena resultou da execução de um penálti, aos 55 minutos, de autoria do avançado sérvio Aleksandar Cavric.

Esta segunda jornada da LCE teve mais alguns resultados inesperados, como a derrota caseira dos turcos do Besiktas frente aos suíços do Lugano, por 3-2, bem como a derrota do campeão croata Dínamo de Zagreb, por 2-0, no Kosovo, frente ao Ballkani.

Os ingleses do Aston Villa, que já tinham perdido na primeira jornada na Polónia, frente ao Legia, por 3-2, sentiram enormes dificuldades para vencer o Zrnjski, da Bósnia Herzegovina, por 1-0, com o golo do triunfo a ser marcado aos 90+4 minutos, pelo médio escocês John McGinn.

Estes dois resultados do Aston Villa na LCE resultam também de uma opção do seu treinador, o espanhol Unai Emery, de poupar quase toda a equipa habitualmente titular, dando oportunidades a segundas linhas.

De destacar ainda o empate da Fiorentina, que também deixou alguns titulares no 'banco', a dois golos frente aos húngaros do Ferencvaros, em Florença, no grupo F, a goleada estrondosa dos dinamarqueses do Nordsjaelland na receção do Ludogorets, da Bulgária, por 7-1, no grupo H, e a vitória dos gregos do PAOK Salonica sobre os alemães do Eintracht Frankfurt (2-1), no grupo G.