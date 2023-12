Lille de Paulo Fonseca ganha ao KÍ e garante vitória no Grupo A da Liga Conferência

O Lille, orientado pelo português Paulo Fonseca, fechou a fase de grupos da Liga Conferência Europa de futebol com mais uma vitória, que lhe garante o primeiro lugar final no Grupo A.

O triunfo por 3-0 sobre o KÍ Klaksvík, equipa das ilhas Faroé, em Villeneuve d'Asq, foi o suficiente para que o Lille fechasse o grupo com 14 pontos, mais quatro do que o Slovan Bratislava, hoje surpreendido pelo Olimpija Ljubljana, por 2-1.

O turco Yazici, de grande penalidade, aos 29 minutos, abriu a contagem, o inglês Angel Gomes ampliou, também de penálti, aos 86'. O kosovar Edon Zhegrova fechou a contagem, igualmente de grande penalidade, aos 90'+6.

O único português em ação foi Tiago Santos, lateral direito do Lille.

Pelo Olimpija jogaram os portugueses David Sualehe, Jorge Silva e Rui Pedro.

O Lille segue diretamente para os oitavos de final, enquanto o Slovan Bratislava vai disputar o playoff de acesso aos 'oitavos' com uma das equipas que serão relegadas da Liga Europa.

No Grupo B, o Maccabi Telavive ganhou 3-1 ao Gent e fecha em primeiro lugar (15 pontos), com os belgas em segundo (13).

Já se sabia que o Viktoria Plzen ia ganhar o Grupo C. Fechou só com vitórias, após o 3-0 ao Astana.

A outra vaga, que ainda estava em aberto, vai para o Dinamo Zagreb, que superou por 3-0 o Ballkani.

O Grupo D estava resolvido, em termos de dois primeiros lugares, e hoje soube-se que o primeiro é o Club Brugge, que derrotou por 3-1 o Bodo/Glimt. Os belgas atingem os 16 pontos e os noruegueses ficam com 10.

O Legia Varsovia defendeu o segundo lugar do Grupo E, batendo o rival direto AZ Alkmaar, por 2-0. Vence o grupo o Aston Villa, após empatar com o Zrinjski, por 1-1.

A Fiorentina dominou o Grupo F e fecha com empate no campo do Ferencvaros (1-1). O Genk ganha a 'corrida' ao segundo lugar, após 2-0 ao Cukaricki.

O Grupo G já estava definido, para os dois primeiros lugares, confirmados para PAOK (4-0 ao HJK) e Eintracht Frankfurt, apesar da derrota frente ao Aberdeen, por 2-0.

Nordsjaelland, Fenerbahçe e Ludogorets eram as equipas que entravam para a última jornada ainda com aspirações no Grupo H, sendo o grande perdedor do dia - derrotado por 1-0 pelo Ludogorets, cai para terceiro, com 10 pontos.

O Fenerbahçe goleia o Spartak Trnava por 4-0 e ganha o grupo, com 11 pontos, mais um do que o Ludogorets.