Lille de Paulo Fonseca garante pelo menos o playoff da Liga Conferência

O Lille de Paulo Fonseca venceu (2-0) na visita ao Olimpija Ljubljana e garantiu, pelo menos, o acesso ao playoff da Liga Conferência. Na última jornada, a equipa do técnico luso só depende de si para assegurar bilhete direto para os oitavos de final.





Em grande forma - foi o 11º jogo consecutivo sem perder - os dogues, que contaram com Tiago Santos no onze, marcaram por Cabella (15’) e Yazici (75’). David Sualehe, Rui Pedro, Jorge Silva e Diogo Pinto estiveram em ação do lado dos eslovenos, já sem hipóteses de se apurar. No outro jogo do Grupo A, o Slovan Bratislava bateu (2-1) o Klaksvik e também assegurou, pelo menos, o playoff.

Fenerbahçe arrasado

A surpresa da ronda foi a goleada (6-1) do Nordsjaelland ao Fenerbahçe de Crespo (titular). Os turcos lideravam o Grupo H e caíram para o 3º posto. Destaque ainda para o PAOK – com Rafa e Vieirinha no onze –, que ganhou (2-1) em Frankfurt (Buta entrou aos 74’).