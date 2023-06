Loucura hammer foi até de manhã

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Não é todos os dias que se vence um título europeu e o West Ham teve de esperar muito para repetir esse feito. Depois da Taça das Taças em 1965, os hammers conquistaram a Liga Conferência graças ao triunfo (2-1) sobre a Fiorentina, em Praga, e como se esperava a festa foi... bem rija!

Começou no estádio, prosseguiu nas ruas da capital checa até de manhã e só terminou ontem à noite, já em Londres, quando jogadores e staff desfilaram pelas ruas da capital britânica num autocarro panorâmico, perante milhares de adeptos em apoteose e a saudarem os seus heróis.

Ainda em Praga, a comitiva dirigiu-se para o hotel já depois das 2 da madrugada mas ninguém foi dormir. O plantel e equipa técnica liderada por David Moyes saíram do autocarro e juntaram-se às centenas de adeptos que os esperavam junto ao hotel e ali mesmo fizeram a festa – ao mesmo tempo, milhares de fãs celebravam noutros pontos da cidade.

O guarda-redes francês Aréola ‘sacou’ de uma coluna de som portátil para aquecer e animar ainda mais as hostes. E até o treinador fez questão de pular, dançar e cantar junto dos fãs. Entretanto, Fabianski tentava acalmar os festejos e baixar o ruído para que os outros hóspedes do hotel não acordassem. Só que ninguém ligou ao guardião polaco...

Depois da cantoria e dos muitos autógrafos distribuídos pelos craques, a comitiva lá entrou no hotel e alguns adeptos conseguiram fazer o mesmo. E, segundo a ‘Sky Sports’, os festejos duraram até às 9 da manhã, quando a música parou finalmente de tocar.

Presidente confirma saída de Declan Rice

Se ainda existiam dúvidas relativamente ao futuro imediato de Declan Rice, o presidente do West Ham fez questão de dissipá-las ontem e confirmou que o médio internacional inglês de 24 anos vai prosseguir a carreira noutras paragens. “Prometemos-lhe que podia sair e ele estava decidido isso. Queríamos que continuasse, mas recusou o novo contrato que apresentámos”, explicou David Sullivan, em declarações à ‘talkSport’. Rice chegou aos hammers aos 14 anos, oriundo do Chelsea, e despede-se da melhor forma com a conquista da Liga Conferência.