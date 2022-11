Luís Godinho vai até à Lituânia

Entre as nomeações da UEFA para as competições europeias a disputar amanhã, realce-se a presença de um português: Luís Godinho foi o escolhido para apitar a receção dos lituanos do Zalgiris aos eslovacos do Slovan Bratislava, na Liga Conferência. O juíz de Évora vai ter Rui Teixeira e Pedro Almeida como assistentes e André Narciso como quarto árbitro.

Na Liga Europa, o francês Ruddy Buquet, de 45 anos, foi o árbitro nomeado pela UEFA para o jogo em que o Sp. Braga recebe os suecos do Malmö.