Mourinho alertado para não cair no mesmo erro

Depois da humilhação sofrida na visita ao Bodo/Glimt na 3ª jornada do Grupo C da Conference League, a Roma recebe agora o adversário norueguês e o José Mourinho promete não facilitar. Traído pelo erro de ter apostado nos habituais suplentes em Bodo, o Special One garantiu que não irá cometer o mesmo erro. “Queremos vencer para sermos o primeiro do grupo, mas não podemos dizer que é um jogo decisivo. Não vamos defrontar a mesma equipa que vimos na Noruega [derrota por 6-1]. Enganei-me, todos cometemos erros. Não vamos jogar com a mesma equipa”, deixou claro o português.

No Grupo G, o Tottenham terá um jogo importante na receção ao Vitesse. Num duelo que marcará a estreia de Antonio Conte no banco dos spurs, após ter recebido a licença de trabalho, os londrinos tentam uma vitória que lhes permita regressar aos lugares de acesso à próxima fase. “Ser treinador desta equipa é um orgulho. Quero devolver essa confiança. A minha filosofia é simples, jogar bom futebol e ter uma equipa estável”, assumiu o técnico italiano.

Quem pode garantir já a passagem aos oitavos-de-final da prova é o Gent. A formação belga é a única com 100% de vitórias na fase de grupos da Conference League e um triunfo hoje perante o Partizan sela já o bilhete para os ‘oitavos’.