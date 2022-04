Mourinho atribui vantagem ao Leicester: «Não precisa de se preocupar com a Premier League»

Quinta-feira é dia de José Mourinho voltar a Inglaterra, agora para orientar a Roma em casa do Leicester, numa partida da 1.ª mão das meias-finais da Conference League na qual, na opinião do português, são os ingleses quem entra com vantagem. Pelo menos nas contas globais da eliminatória. E explica porquê."O Leicester veio para esta prova vindo da Liga Europa, ao passo que para nós este será o 13.º jogo da Conference League. Pagámos por isso na Serie A ao perder pontos, ao jogar na quinta-feira e depois no domingo. Equipas com 30 jogadores do mesmo nível podem rodar e não perder pontos, mas nós não temos isso. A vantagem que o Leicester tem é que não precisa de se preocupar com a posição na Premier League. Já nós temos de qualificarmo-nos para a Liga Europa, já que podemos tanto acabar em quinto como em oitavo [o Leicester é 10.º]. É um momento duro, mas também um momento com muita motivação. Cheguei a várias meias-finais europeias e digo que, independentemente dos nomes e do potencial, é sempre 50-50. Há imenso potencial, mas só o podes atingir com trabalho e há limites que só podem ser superados pelo dinheiro. É essa a diferença objetiva entre a Serie A e a Premier League", disse o português, que neste encontro irá reencontrar Brendan Rodgers, um treinador que ajudou a fazer 'nascer' e que assume gostar de reencontrar."Divertimo-nos imenso, somos amigos, mesmo que o futebol nos tenha levado para caminhos diferentes. É um bom treinador, com um futuro brilhante pela frente".Mourinho falou ainda de Claudio Ranieri, um técnico que encarará este jogo de coração dividido: por um lado é fã incondicional da Roma; por outro escreveu ao serviço do Leicester a página mais dourada da sua carreira, ao vencer a Premier League. E isso, na opinião de Mourinho, coloca-o num outro patamar. "Somos amigos, mas não falámos sobre este jogo. Já disse que muitos treinadores ganharam a Premier League, como o Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger, eu, Jurgen Klopp, Pep Guardiola, mas aquela que foi ganha pelo Ranieri foi a mais especial de todas.