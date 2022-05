Mourinho: «Gostava que fosse como em Leicester em que o Patrício fez uma defesa em 90 minutos»

José Mourinho quer marcar presença na final da Liga Conferência e para isso a Roma terá de vencer o Leicester City no Olímpico, esta quinta-feira, no tempo regulamentar já que se registou um 1-1 em Inglaterra. O técnico português pretende um encontro à imagem do que sucedeu na primeira mão das meias-finais."É sempre difícil dizer como vai ser o jogo. Às vezes tu queres um jogo e sai outro. Gostaria que fosse um jogo como o de Leicester, onde o Rui Patricio fez uma defesa en 90 minutos. Assim não haverá grandes problemas e seria importante para nós. O público pode ajudar se quiser 'jogar', mas os jogadores devem ter a maturidade e inteligência para gerir o encontro de forma mais racional e sem emoção. Isso é importante para nós", reiterou em conferência de imprensa.A Roma não vai à Liga dos Campeões na próxima época mas continua a lutar internamente pela Liga Europa, ao contrário do Leicester, que não tem nada por que lutar na Premier League. Mourinho considera que esse é um ponto favorável para os foxes."Eu realmente espero que não tenho peso mas a análise é óbvia, eu já estive do outro lado: quando tu não tens chance de alcançar os objetivos na liga, o foco está na competição europeia. Não é a competição europeia deles - eles queriam sim a Liga Europa - mas é uma maneira de chegar na próxima temporada a uma competição europeia. É lógico que eles descansem os jogadores, mas nós não podemos fazê-lo. Temos a hipótese de chegar a uma competição europeia através do campeonato. Amanhã espero que o estado de espírito esteja muito elevado, o que pode ajudar a equipa a vencer o jogo", reiterou.'Mou', de 59 anos, quer mais na próxima temporada pela Roma. "Estou a divertir-me muito, fico feliz todos os dias por ver o centro de treinos e não o posso negar. Quero mais? Sim. Quero pensar em coisas maiores na próxima temporada? Sim. Mas sei qual é o projeto, tento dar tudo o que posso e amo trabalhar com as pessoas aqui. Acho que merecemos terminar a temporada com algo para comemorar e um troféu seria fantástico. Terminar numa posição que nos permita jogar na Europa também é positivo. Amanhã é mais um grande passo, não esqueço e não nego que jogamos contra uma boa equipa, mas também estamos prontos", assumiu.