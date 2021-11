Mourinho preparado para uma autêntica final

Ainda com o apuramento em aberto na Conference League, a Roma recebe hoje o Zorya numa partida decisiva e em que Mourinho não quer facilitar. “A missão é muito clara. Com uma vitória passamos, se perdemos estamos fora. Um empate deixa o destino nas nossas mãos para a última jornada. Para nós será como uma autêntica final. Será difícil jogar Conference League e campeonato durante meses, mas é um problema que queremos ter. Nem pensamos em ser eliminados”, assumiu o Special One, prometendo uma “equipa na máxima força” diante do adversário ucraniano.

Atualmente na 2ª posição do grupo C, a Roma pode juntar-se às equipas já qualificadas para a fase seguinte da prova (Maccabi Telavive, LASK, Gent, Qarabag e Basileia) e Mourinho pretende, acima de tudo, manter a sequência vitoriosa após o triunfo na visita ao Génova, na última jornada da Serie A. “Nesta fase da época, conheço melhor os meus jogadores. Por exemplo, o El Shaarawy surpreendeu-me muito e mostra como posso aprender sempre com o plantel”, destacou.

Quem atravessa uma situação idêntica à de Mourinho na Conference League é Antonio Conte. O técnico necessita que o Tottenham derrote o Mura para garantir a qualificação e mostrou-se confiante em relação ao duelo na Eslovénia. “Temos de entrar concentrados. A Conference League é uma prova importante”, defendeu.