Mourinho vence na Turquia na estreia oficial pela Roma

A Roma de José Mourinho venceu esta quinta-feira o Trabzonspor, por 2-1, em jogo da primeira mão do playoff da UEFA Conference League, naquele que foi o jogo de estreia do treinador português no comando da equipa da capital italiana.





Depois de uma primeira parte sem golos, a equipa orientada pelo treinador português saltou para a frente do marcador logo aos 10 minutos da segunda parte, com Lorenzo Pellegrini a adiantar os giallorossi.A vantagem italiana durou pouco menos de 10 minutos, com Cornelius a empatar a partida após uma assistência de Bruno Peres, brasileiro que deixou a Roma neste mercado de transferências para rumar ao campeonato turco.Contudo, a vitória não iria escapar das mãos de Mourinho, com o reforço Shomurodov, que custou 17 milhões de euros aos cofres da formação italiana, a prestar serviço e fechar as contas da partida em 2-1.O duelo da segunda mão está agendado para o próximo dia 26 (quinta-feira).