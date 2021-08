Nélson Oliveira marca mas não evita derrota do PAOK diante dos irlandeses do Bohemian

Nélson Oliveira esteve esta terça-feira em destaque no PAOK ao marcar pelo emblema grego na 3.ª pré-eliminatória da Conference League. O golo - apontado aos 78 minutos - revelou-se, ainda assim, insuficiente para evitar a derrota (2-1) do conjunto helénico, que contou ainda com Vieirinha a titular, diante dos irlandeses do Bohemian na 1.ª mão da eliminatória de acesso à nova competição da UEFA.





Um bis de Alistair Coote (23' e 52') garantiu a vitória caseira à formação da Irlanda, que partem assim em vantagem para a 2.ª mão, que se realiza dia 12, na Grécia.No outro encontro do dia, o Fola foi vencer ao terreno do Linfield, também por 2-1, com golos de Stefano Bensi (69') e Gauthier Caron (89') a favor dos luxemburgueses e de Billy Chadwick (9') para a equipa da casa.Os restantes jogos da 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Conference League disputam-se na quinta-feira.