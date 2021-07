P. Ferreira conhece adversário na Conference League: siga o sorteio da 3.ª pré-eliminatória em direto

há 2 horas 10:28

As nove equipas que entram nesta fase terão a companhia dos 45 vencedores da segunda pré-eliminatória. Com os clubes a serem divididos, para efeitos de sorteio, em seis grupos de oito equipas (Grupos 1 a 6) e um grupo de seis equipas (Grupo 7). Cada grupo terá um número igual de cabeças-de-série e não cabeças-de-série, de acordo com o 'ranking' de coeficiente de clubes estabelecido no início da época.

Uma vez que os jogos da segunda pré-elimintória só serão jogados a 22 e 29 de julho - datas em que Santa Clara entrará em campo -, "o coeficiente do clube mais elevado entre os dois envolvidos em cada embate será aquele a ser considerado para propósitos do sorteio", tal como indicou a UEFA, através da sua página oficial.

De relembrar que não se poderão defrontar equipas do mesmo país. Os vencedores apurar-se-ão para o 'play-off' do Caminho Principal.



EQUIPAS



Grupo 1:

Cabeças-de-série

Arda Kardzhali (BUL) / Hapoel Beer-Sheva (ISR)

Dinamo Batumi (GEO) / BATE Borisov (BLR)

Partizan (SRB) / Dunajská Streda (SVK)

Astana (KAZ) / Aris Thessaloniki (GRE)



Não cabeças-de-série

Sochi (RUS) / Kesla (AZE)

KuPS Kuopio (FIN) / Vorskla Poltava (UKR)

Petrocub-Hincesti (MDA) / Sivasspor (TUR)

Ararat Yerevan (ARM) / Slask Wroclaw (POL)



Grupo 2:

Cabeças-de-série

FCSB (ROU) / Shakhter Karagandy (KAZ)

Shkupi (MKD) / Santa Clara (POR)

Velež (BIH) / AEK Atenas (GRE)

Basileia (SUI) / Partizani (ALB)



Não cabeças-de-série

Elfsborg (SWE) / Milsami Orhei (MDA)

Újpest (HUN) / Vaduz (LIE)

Olimpija Ljubljana (SVN) / Birkirkara (MLT)

Kolos Kovalivka (UKR)



Grupo 3:

Cabeças-de-série

Gzira United (MLT) / Rijeka (CRO)

Paços de Ferreira (POR)

Gent (BEL) / Vålerenga (NOR)

Drita (KOS) / Feyenoord (NED)



Não cabeças-de-série

RFS (LVA) / Puskás Akadémia (HUN)

FC Luzern (SUI)

Larne (NIR) / AGF Aarhus (DEN)

Hibernian (SCO) / Santa Coloma (AND)



Grupo 4:

Cabeças-de-série

Viktoria Plzen (CZE) / Dynamo Brest (BLR)

Austria Viena (AUT) / Breidablik (ISL)

PAOK (GRE)

Molde (NOR) / Servette (SUI)



Não cabeças-de-série

Dudelange (LUX) / Bohemians (IRL)

Trabzonspor (TUR)

Aberdeen (SCO) / BK Häcken (SWE)

Kauno Žalgiris (LTU) / The New Saints (WAL)



Grupo 5:

Cabeças-de-série

Apollon Limassol (CYP) / Žilina (SVK)

Suduva (LTU) / Raków Czestochowa (POL)

Hammarby (SWE) / Maribor (SVN)

Copenhaga (DEN) / Torpedo-Belaz Zhodino (BLR)



Não cabeças-de-série

Cukaricki (SRB) / Sumgait (AZE)

Lokomotiv Plovdiv (BUL) / Slovácko (CZE)

Rubin (RUS)

Hajduk Split (CRO) / Tobol Kostanay (KAZ)



Grupo 6:

Cabeças-de-série

Sutjeska (MNE) / Maccabi Telavive (ISR)

CSKA-Sofia (BUL) / Liepaja (LVA)

Qarabag (AZE) / Ashdod (ISR)

LASK (AUT)



Não cabeças-de-série

Limassol (CYP) / Vllaznia (ALB)

Panevezys (LTU) / Vojvodina (SRB)

Pogon Szczecin (POL) / Osijek (CRO)

Spartak Trnava (SVK) / Sepsi OSK Sfantu Gheorghe (ROU)



Grupo 7:

Cabeças-de-série

Dundalk (IRL) / Levadia Tallinn (EST)

Hafnarfjördur (ISL) / Rosenborg (NOR)

Anderlecht (BEL)



Não cabeças-de-série

Vitesse (NED)

Domžale (SVN) / Honka Espoo (FIN)

Universitatea Craiova (ROU) / Laç (ALB)