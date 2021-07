P. Ferreira vai defrontar o Larne na 3.ª pré-eliminatória da Conference League

O Larne, da Irlanda do Norte, será o adversário do P. Ferreira na 3.ª pré-eliminatória da Conference League, depois de ter empatado (1-1) esta quinta-feira na visita aos dinamarqueses do Aarhus, resultado que apura os norte-irlandeses fruto do triunfo por 2-1 na 1.ª mão, em casa.





Na Dinamarca foram os visitantes os primeiros a marcar, com Ronan Hale a desfazer o nulo no marcador em cima do intervalo (45') e a adiantar o Larne na partida e ainda mais na eliminatória.O melhor que o Aarhus conseguiu fazer foi empatar o encontro à passagem dos 72 minutos por intermédio de Patrick Olsen, num jogo em que os dinamarqueses ficaram reduzidos a 10 unidades logo aos 26 minutos, depois da expulsão de Jon Thorsteinsson por duplo amarelo.A 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Conference League disputa-se a 5 de agosto, em Paços de Ferreira, com a 2.ª mão marcada para dia 12, na Irlanda do Norte.