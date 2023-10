Paulo Fonseca e João Henriques ambiciosos na Conference League

Dois técnicos lusos à procura de pontos no Grupo A! O Lille de Paulo Fonseca parte como favorito no duelo com o KI, que se realiza num sintético. "Faremos mudanças, lançaremos alguns jovens, nunca deixando de respeitar o rival, claro. Apesar das alterações e de não estarmos habituados a sintéticos, entraremos para ganhar", garante Fonseca. O Olimpija de João Henriques enfrenta o Slovan. "É importante pontuar pois jogamos em casa. Não somos os favoritos do grupo, mas não fugimos às nossas responsabilidades", frisa Henriques.