Rafael Camacho ajuda Aris a avançar para a 3.ª pré-eliminatória

O português Rafael Camacho foi titular pelo Aris e ajudou os gregos a confirmar o apuramento para a 3ª pré-eliminatória. Depois do triunfo (5-1) na 1ª volta, com um golo do extremo de 22 anos emprestado pelo Sporting, o Aris voltou a bater os bielorrussos do Gomel (2-1) e conhece hoje o adversário da fase seguinte: Maccabi Telavive, de Israel, ou Zira, do Azerbaijão. Também hoje o Gil Vicente, que só entra em ação na 3ª pré-eliminatória, fica a saber qual o oponente para a estreia na prova: Riga (Letónia) ou Ruzomberok (Eslováquia).