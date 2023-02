Resta limpar a imagem

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os jogadores bracarenses não esconderam o rosto de desilusão pela pesada derrota e também assumiram que o apuramento encontra-se comprometido, pelo que o principal objetivo para o jogo a disputar em Florença, na próxima semana, é o de deixar uma imagem distinta.

“O jogo estava equilibrado, sofremos ao minuto 45 e depois há expulsão e levámos mais golos. São coisas do futebol, não podemos ver a época por estes jogos. Se nos dissessem que vamos vencer 13 jogos e perder um eu assinava já por baixo”, começou por dizer o capitão Ricardo Horta, reconhecendo que “é preciso um milagre para virar a eliminatória” e reforçando que se sente bem, depois de uma lesão que apelidou de “difícil”. O irmão André Horta também foi muito pragmático a abordar as probabilidades de apuramento: “Não sou maluco para estar a dizer que ainda vamos dar a volta, mas para já estamos a pensar no Arouca.”

O lateral esquerdo Sequeira assumiu que este “foi um jogo para esquecer”. “Não conseguimos reagir à intensidade da Fiorentina e agora este objetivo está comprometido. É a realidade e temos de saber lidar com ela”, apontou o camisola 6.

Choque com a realidade que Abel Ruiz espera diluir com um desempenho distinto na 2ª mão da eliminatória. “Estamos chateados e agora queremos aproveitar o jogo em Florença para deixar uma imagem diferente do Sp. Braga”, comentou o espanhol.