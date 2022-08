Riga-Gil Vicente, em direto

há 1 horas 16:02

Ivo Vieira: «Desfrutar o momento com o objetivo de ultrapassar a eliminatória»

No lançamento da partida, o técnico dos gilistas destacou a importância do momento para o Gil. "Será um momento histórico para o clube e tenho a felicidade como treinador de poder desfrutar com os gilistas. Mas são eles que serão os obreiros e vão desempenhar funções. Vamos desfrutar o momento com o objetivo de ultrapassar a eliminatória", referiu, relembrando que o Riga está numa fase mais adiantada da época e tem bons valores: "É uma equipa difícil, competitiva, tem andado em competições deste género, tem alguns atletas na frente que foram reforços. Parece que houve três ou quatro entradas para esta fase. Reforçaram a equipa, estão em 3.º no campeonato."