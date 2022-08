Riga vence com golo perto do fim antes voltar a enfrentar Gil Vicente

O Riga venceu ested domingo o Metta (3-2) para a 24.ª jornada do campeonato da Letónia, antes de disputar a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Conference League, em Barcelos, diante do Gil Vicente.

No Skonto Stadions, em Riga, os anfitriões marcaram por Ogunji, logo aos sete minutos, Kendysh (76'), de penálti, e Marcelo Torres (82'), em resposta aos tentos do adversário, anotados por Correa (45') e Zambgala (80').

O Riga somou o terceiro triunfo consecutivo e ocupa o último lugar do pódio, com 50 pontos, contra os 52 do segundo colocado RFS e 60 do líder isolado Valmiera. O Metta é nono e penúltimo colocado, com 14.

No encontro da primeira mão, disputado na capital da Letónia, os gilistas empataram a um golo, na estreia do clube de Barcelos nas competições europeias, com a segunda mão a jogar-se em 11 de agosto, pelas 20 horas.

Caso se apure para o playoff, o Gil Vicente vai encontrar os escoceses do Dundee United ou os neerlandeses do AZ Alkmaar.