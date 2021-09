Roma de José Mourinho vence Zorya por 3-0

A Roma, treinada pelo português José Mourinho, venceu hoje por 3-0 na visita ao Zorya Luhansk, na segunda jornada do grupo C da Liga Conferência Europa de futebol, e segue 100% vitoriosa na prova. Com Rui Patrício na baliza, os romanos chegaram à vitória com tentos de El Shaarawy, aos sete minutos, e dos ingleses Smalling (66) e Abraham (68), garantindo seis pontos, de seis possíveis, no topo da 'poule'.





O resultado permite ainda uma recuperação para a equipa do técnico luso, que tinha perdido no fim de semana o dérbi de Roma com a Lazio (3-2).O Bodo/Glimt segurou o CSKA Sófia em casa, numa partida sem golos, e soma quatro pontos. Os búlgaros têm um e os ucranianos do Zorya ainda não pontuaram.