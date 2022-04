Roma de Mourinho empata em casa do Leicester

A Roma de José Mourinho foi esta quinta-feira empatar a um golo ao reduto do Leicester City, adiando desta forma a questão da definição do apuramento para a final da Conference League para a próxima semana, agora no Olímpico da capital italiana.Com Rui Patrício a titular na baliza, a formação transalpina entrou bem no jogo e ao quarto de hora já abria o marcador, com um golo de Lorenzo Pellegrini, a passe de Zalewski . O marcador seguiu dessa forma, até que aos 67' Ademola Lookman empatou a contenda para os ingleses, que contaram com Ricardo Pereira a titular. Quem também atuou foi Sérgio Oliveira, lançado por Mourinho em campo aos 69', ainda que não tivesse ido a tempo de desfazer o nulo.Na outra meia-final, o Feyenoord venceu por 3-2 na receção ao Marselha, num jogo que teve quatro golos na primeira metade. Dois para cada lado: para os holandeses marcaram Cyril Dessers (18') e Luis Sinisterra (20'); para os franceses faturaram Bamba Dieng (28') e Gerson (40'). Quanto ao golo da vitória, foi marcado logo após o reatamento, com o bis de Cyril Dessers, aos 46'.A segunda mão de ambas as partidas está marcada para dentro de uma semana.