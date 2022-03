Roma de Mourinho reencontra Bodo/Glimt nos 'quartos' da Conference League: confira o sorteio

Realizou-se esta sexta-feira o sorteio dos 'quartos' da Conference League, e a Roma de José Mourinho ficou a conhecer o seu adversário: o Bodo/Glimt.Recorde-se que o duelo entre a formação italiana e a norueguesa é um reencontro de má memória para o treinador português: na 3.ª jornada da mesma competição, em outubro de 2021, a Roma visitou o terreno do Bodo/Glimt e foi goleada por 6-1 , num jogo em que Mourinho acabou por ser muito crítico com os próprios jogadores.Caso ultrapasse a formação norueguesa, a Roma defrontará o vencedor do jogo entre Leicester e PSV.A final da Conference League joga-se no dia 25 de maio, na Arena Nacional, em Tirana, capital da Albânia.Bodo/Glimt-RomaFeyenoord-Slavia PragaMarselha-PAOKLeicester-PSV